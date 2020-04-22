Бойовики на Донбасі здійснили 6 обстрілів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 22 квітня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили по позиціях українських військових шість обстрілів, п’ять із яких – у Донецькій області.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 22 квітня.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілі населеного пункту Березівське з боку населеного пункту Оріхове (у зведенні штабу ООС міститься інформація про обстріл бойовиками Оріхового).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.