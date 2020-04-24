На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 24 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не наводять зведених даних про бойові дії 24 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.