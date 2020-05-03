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03 травня 2020, Київ 15:53
Новини | Події

На Донбасі 3 українських військових були травмовані з початку доби – Міноборони

Український військовий на позиціях поблизу міста Золоте, Луганська область

Українські військові зафіксували в першій половині доби 3 травня три обстріли з боку російських гібридних сил, повідомляє Міністерство оборони України.

«Унаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських захисників отримали бойове травмування. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 3 травня.

Російські танки штурмували українських військових на Донбасі
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Російські танки штурмували українських військових на Донбасі

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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