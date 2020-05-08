На Донбасі сталося загострення, поранені шестеро українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 7 травня поранень зазнали шестеро українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 21 раз порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні штабу.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про чотири обстріли з боку ЗСУ впродовж минулої доби і заявили про поранення трьох цивільних унаслідок цих обстрілів.

В угрупованні «ДНР» не оприлюднили зведених даних про ситуацію на лінії фронту 7 травня, але звинуватили українських військових у пораненні кількох цивільних, серед яких двоє підлітків, на півдні Донецької області, в селі Саханка.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.