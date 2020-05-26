На Донбасі немає втрат серед українських військових 26 травня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 26 травня немає втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили порушили режим припинення вогню один раз, це сталося в Донецькій області поблизу Водяного.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» немає повідомлень про бойові дії 26 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.