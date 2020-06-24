Війна на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли, втрат у ЗСУ немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 24 червня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили за цей час три обстріли, в тому числі і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії впродовж поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.