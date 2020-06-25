Війна на Донбасі: бойовики здійснили 2 обстріли, втрат у ЗСУ немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 25 червня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню неподалік населеного пункту Хутір Вільний у Луганській області.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 25 червня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.