На Донбасі з початку доби поранені 4 українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 7 липня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє у вечірньому зведенні штаб операції Об’єднаних сил і додає, що всі поранені евакуйовані до лікувальних закладів, стан бійців задовільний.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили від півночі до 17:00 сім обстрілів позицій українських військових, застосовуючи і заборонене Мінськими угодами озброєння.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 7 липня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в обстрілі селища Донецький.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.