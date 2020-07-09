Російські гібридні сили здійснили обстріл на Луганщині, втрат немає – штаб ООС

Від початку доби 9 липня російські гібридні сили здійснили на Донбасі один обстріл, застосувавши міномет 82-го калібру і протитанковий ракетний комплекс поблизу Новотошківського в Луганській області, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, втрат серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 9 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.