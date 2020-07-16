Російські гібридні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 15 липня російські гібридні сили здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України, втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Москвою бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами види зброї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 15 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.