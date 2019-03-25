На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 березня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції українських військових, це сталося поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське та Луганське.

«Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 25 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.