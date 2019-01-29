На Донбасі 29 січня втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 29 січня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів обстріляв позиції ЗСУ, одного разу застосувавши озброєння, заборонені Мінськими угодами.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 29 січня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в ранковому мінометному обстрілі села Верхньошироківське в Новоазовському районі, яке бойовики називають застарілою назвою Октябрь. Про наслідки обстрілу в угрупованні не повідомили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.