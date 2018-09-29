Бойовики на Донбасі стріляли 13 разів, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що підтримувані Росією бойовики вдень 29 вересня 13 разів порушили режим припинення вогню, не застосовуючи озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

За цими даними, гібридні сили здійснювали обстріли позицій українських військових у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – ідеться у вечірньому зведенні 29 вересня.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 29 вересня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у мінометному обстрілі трьох сіл Новоазовського району після 17:00 29 вересня.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.