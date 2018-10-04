Бойовики на Донбасі стріляли 21 раз, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 3 жовтня підтримувані Росією бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 5 разів із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. За цими даними, гібридні сили здійснювали обстріли українських позицій у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Новолуганське, Піски, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – вказано в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» увечері 3 жовтня заявили, що «українські силовики відновили мінометні обстріли півдня» контрольованої бойовиками території.

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В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у двох обстрілах території, контрольованої гібридними силами.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.