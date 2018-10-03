Протягом доби бойовики обстрілювали Маріупольський напрямок – штаб

Підтримувані Росією бойовики протягом дня 3 жовтня п’ять разів порушили режим тиші, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

При цьому, додають у повідомленні, бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і обстрілювали виключно позиції на Маріупольському напрямку.

«Під вогневий вплив ворога потрапили наші опорні пункти в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По позиціях біля Водяного та Лебединського. Крім того, вівся вогонь із мінометів калібру 82 міліметрів», – повідомляють у прес-службі штабу.

Повідомлень про втрати серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Напередодні 2 жовтня на Донбасі загинув один український військовий.

Інформаційні портали, підконтрольні незаконним збройним угрупованням «ДНР» та «ЛНР», про обстріли та втрати зі свого боку 3 жовтня не повідомляли.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.