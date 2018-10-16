Бойовики на Донбасі стріляли шість разів, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що підтримувані Росією бойовики удень 16 жовтня шість разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

За цими даними, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Чермалик, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено», – вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 жовтня.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.