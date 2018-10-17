На Донбасі легкого поранення зазнав один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 17 жовтня легкого поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосовувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться у вечірньому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Авдіївка, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в мінометному обстрілі півдня контрольованої бойовиками території вдень 17 жовтня.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 17 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.