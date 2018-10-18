Донбас: бойовики стріляли чотири рази, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що вдень 18 жовтня підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

За цими даними, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Невельське, Гнутове та Лебединське.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 18 жовтня.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі селища Зайцеве, внаслідок якого був пошкоджений один будинок.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.