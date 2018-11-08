На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 листопада зазнали поранень троє українських війькових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосовувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку ЗСУ 7 листопада, про втрати чи руйнування не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби не оприлюднили, але звинуватили українських військових в обстрілі селища Мінерального з безпілотника, внаслідок чого є поранений, а також у тому, що на заході Донецька рятувальники через обстріл не можуть розпочати гасіння пожежі.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.