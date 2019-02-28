На Донбасі 28 лютого бойовики стріляли 10 разів, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 28 лютого немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 10 обстрілів позицій ЗСУ, випустивши понад 100 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 міліметри.

«Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 28 лютого.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.