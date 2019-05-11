З початку доби на Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 11 травня зазнав поранень один український військовий, повідомив на брифінгу в Києві представник прес-центру Об’єднаних сил Олексій Жуганов.

За даними речника, бойовики здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Спартак.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 травня.

Як ішлося в ранковому зведенні штабу Об’єднаних сил, 10 травня на Донбасі підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, один український боєць був поранений.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про вісім обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, але про наслідки таких дій бойовики не повідомили.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але заявляють, що ввечері 10 травня українські військові обстрілювали селище Жовтневе на північній околиці Донецька. Про наслідки цього обстрілу в угрупованні не повідомили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.