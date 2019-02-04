На Донбасі 3 лютого втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 3 лютого жодний український військовий не постраждав, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька ввечері 3 лютого, але не наводять даних про наслідки цих дій.

В угрупованні «ЛНР» заявили про дев'ять порушень режиму тиші з боку українських військових, але також не вказують на наслідки застосування зброї.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.