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18 Грудень 2018, Київ 20:05
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілів, втрат немає – штаб

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька ввечері 18 грудня

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Українські військові повідомляють, що з початку доби 18 грудня підтримувані Росією бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, обстріли з артилерії калібру 152 міліметри та з мінометів калібру 120 міліметрів зафіксовані поблизу населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку. Як ідеться у вечірньому зведенні, бойовики також стріляли поблизу населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька ввечері 18 грудня.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 18 грудня.

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Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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