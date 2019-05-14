Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 травня підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики двічі застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» ще не інформувало про бойові дії 13 травня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в дев’яти порушеннях режиму тиші, про наслідки цих дій бойовики не повідомили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.