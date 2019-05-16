З початку доби бойовики здійснили чотири обстріли на Донецькому напрямку – штаб

З початку доби 16 травня підтримувані Росією бойовики чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Втрат серед українських військових немає, уточнив він.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 16 травня не подають, але інформують про окремі обстріли з боку ЗСУ поблизу Ясинуватої та Донецька.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 16 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.