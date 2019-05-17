Один військовий загинув, один поранений 16 травня на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що за добу 16 травня через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.

«16 травня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 міліметри», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах 16 травня, про наслідки бойовики не повідомляють. В угрупованні «ДНР» про бойові дії 16 травня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.