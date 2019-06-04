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04 Червень 2019, Київ 09:15
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 13 обстрілів, втрат немає – штаб

Українські солдати на передових позиціях на лінії фронту на Донбасі, поблизу села Кримське, Луганська область. Український військовий спостерігає за пересуванням противника на Луганщині

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У зоні бойових дій на Донбасі за добу 3 червня втрат серед українських військових немає, перші години 4 червня також минули без поранень чи загибелі особового складу, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Згідно з цим повідомленням, 3 червня підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще два обстріли з боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 4 червня, вказують у штабі.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 3 червня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про шість обстрілів з боку ЗСУ, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Скільки Росія витрачає на Донбас?
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Скільки Росія витрачає на Донбас?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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