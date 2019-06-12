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12 Червень 2019, Київ 09:07
Новини | Події

На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

На передових позиціях української армії біля Краногорівки, архівне фото

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У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня зазнали поранень троє українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії та мінометів.

Ще чотири обстріли своїх позицій із боку бойовиків українські військові зафіксували в перші години 12 червня.

Угруповання «ДНР» ще не інформувало про бойові дії 11 червня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли впродовж минулої доби з боку українських військових, але про їхні наслідки не повідомляють.

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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.

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