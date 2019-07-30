На Донбасі немає втрат серед українських військових 30 липня – штаб

З початку доби 30 липня в зоні бойових дій на Донбасі немає втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл українських позицій поблизу Луганського із застосуванням гранатомета.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 30 липня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.