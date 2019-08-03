Бойовики здійснили 10 обстрілів 2 серпня на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики впродовж доби 2 серпня 10 разів обстріляли позиції українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. Ще два обстріли позицій ЗСУ українські військові зафіксували після початку доби 3 серпня.

У штабі вказали, що 2 серпня був поранений один український військовий.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 2 серпня. В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять порушень режиму тиші з боку українських військових.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.