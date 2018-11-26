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26 Листопад 2018, Київ 20:44
Новини | Події

У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі за добу

Двоє українських військових отримали поранення

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Упродовж поточної доби, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу населених пунктів Вільний, Опитне і Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. А у районі Малинового, що неподалік Станиці Луганської, російські окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів», – ідеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що двоє українських військових отримали легкі поранення.

У збройних угрупуваннях «ДНР» та «ЛНР» не звітували про перебіг бойових дій за день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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