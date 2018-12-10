За добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Протягом доби, 9 грудня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного – на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілів, противник використав 19 мін», – ідеться у повідомленні.

Ситуація в зоні проведення ООС залишається під контролем українських військових, запевнили у штабі.

«По опорних пунктах наших військ поблизу населених, Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – повідомили українські військові.

Одного бійця ЗСУ було поранено в ході бойових дій.

«За даними розвідки, протягом 9 грудня, двох окупантів було знищено, а ще чотирьох – поранено», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупуванні «ДНР» не повідомляють про перебіг подій на фронті, а у аналогічному угрупуванні «ЛНР» заявляють про дев’ять порушень режиму тиші.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.