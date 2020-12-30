У Дніпрі вшанували 56 бійців, загиблих на Донбасі у 2020 році

У Дніпрі, на Алеї героїв, запалили свічки в пам’ять бійців, загиблих на Донбасі у 2020 році. Жалобний захід відбувся увечері 30 грудня з ініціативи громадськості.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на нього зібралися колишні військові, волонтери, небайдужі жителі Дніпра.

У 2020 році на Донбасі загинули 56 українських бійців – 55 чоловіків й одна жінка (за підрахунками сайту «Новинарня», який зібрав дані про кожного загиблого). Усіх їх згадали поіменно.

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«Понад пів сотні загиблих під час «всеосяжного перемиря» свідчать про те, що війна триває. І не варто міряти й порівнювати кількість загиблих за якийсь рік, місяць. Це люди, які віддали життя. Новий рік, вогні... Ми знаємо й усвідомлюємо ціну, заплачену ними за наші свята», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

7 січня дніпряни збираються на цьому ж місці, на Алеї героїв, на традиційне колядування, додав Поворотний.

За даними Книги пам’яті, станом на липень 2020 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 477.

24 грудня в Генштабі ЗСУ у відповідь на запит «Бі-Бі-Сі» повідомили, що від початку 2020 року на Донбасі загинули 49 українських бійців.