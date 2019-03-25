Угруповання «ЛНР» проведе «суд» після затримання пастора в Довжанську – Сергій Косяк

Угруповання «ЛНР» планує 27 березня провести «суд» щодо затриманого 24 березня в окупованому Довжанську (попередня назва – Свердловськ) баптистського пастора. Про це повідомив Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода) пастор, волонтер та громадський активіст Сергій Косяк. За його словами, після допиту служитель баптистської церкви перебуває вдома.

«24 березня був рейд по церквах окупованої «ЛНР» території. Поводилися «МГБісти» коректно, викликали пастора і сказали, щоб він проїхав з ними в «МГБ». З ним поїхав також диякон церкви. Допит тривав півтори години. Погрожували, що у разі подальшого ведення релігійної діяльності мінімум штраф, максимум тюрма чи «депортація», – розповів Косяк.

Він уточнив, що паралельно з цим інцидентом представники так званого «МГБ» навідалися також до інших церков «у них відбувся рейд по церквах». У деяких вони склали «протоколи» на священнослужителів та потім викликали їх на допити. Наразі їх відпустили. У церквах, де побували представники «МГБ», заборонили проводити богослужіння, повідомив Сергій Косяк.

Угруповання «ЛНР та «ДНР», підтримувані Росією, вимагають від усіх релігійних організацій так званої перереєстрації. Її терміни уже минули, відтак бойовики заборонили функціонування на своїй території усіх «незареєстрованих» церков, також їхнім адептам заборонили збиратися на богослужіння удома.

«Усі перебувають у страху, оскільки погрожують штрафами, в’язницею і «депортацією», – зазначив Сергій Косяк.

Нинішнє затримання священиків уже не перше на окупованих територіях Донбасу. Їм присуджували штрафи, а богослужіння припиняли силоміць.

Читайте також: Прямо під час богослужіння можуть покласти обличчям на підлогу – пастор про релігійні переслідування в ОРДЛО