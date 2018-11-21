Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Упродовж минулої доби, 20 листопада, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов’ї», – ідеться у повідомленні.

У штабі запевнили, що жоден військовий за добу не постраждав.

«За даними розвідки, 20 листопада чотирьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще чотирьох – поранено», – додали в штабі ООС.

Представники збройного угрупування «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових. У «ДНР» звіт про хід бойових дій минулої доби не публікували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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