Бойовики відкривали вогонь з БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 вересня відкривали вогонь із бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, у період із 7 до 18 години бойовики відкривали вогонь тричі – біля населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, унаслідок вогню жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі села Пікузи, унаслідок чого нібито поранені двоє мирних жителів.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 26 вересня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.