Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі 11 січня – штаб ООС

Впродовж минулої доби, 11 січня, підтримувані Росією бойовики сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців отримали поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у суботу.

Увечері в п'ятницю у штабі ООС повідомляли про одного пораненого українського бійця 11 січня.

«Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку», – йдеться в суботньому повідомленні штабу.

У штабі ООС додають, що у відповідь застосовували «чергові вогневі засоби».

В угрупованні «ЛНР», натомість, звинувачують українських військових в чотирьох обстрілах їхніх позицій впродовж минулої доби.

А в угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові 12 разів порушували режим припинення вогню 11 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.