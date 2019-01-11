За добу один військовий ЗСУ отримав поранення – штаб

Протягом доби 11 січня бойовики незаконних збройних угруповань п’ять разів порушили режим тиші, а один український військовий отримав поранення, заявляють у штабі.

«Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне, Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку», – уточнюють у штабі.

Як стверджує командування ООС, Збройні сили України дотримуються умов припинення вогню.

У збройному угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі окупованих територій із використанням 12 снарядів.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» про обстріли 11 січня не заявляли.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 11 січня (карта)

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.