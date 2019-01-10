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10 Січень 2019, Київ 17:56
Новини | Політика

На останній зустрічі в Брюсселі всі казали про необхідність вступу України до НАТО – Полторак

Степан Полторак (ліворуч) із міністром оборони Великої Британії Ґевіном Вільямсоном (у центрі) і тодішнім міністром оборони США Джимом Меттісом. Брюсель, червень 2018 року

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Настрої членів Північноатлантичного альянсу щодо можливого членства України змінилися протягом останніх років, стверджує міністр оборони України Степан Полторак.

«Уже понад чотири роки спостерігаю за настроями у штаб-квартирі НАТО щодо України. Спершу нас сприймали не надто серйозно. Згодом не розуміли, як це можна зробити, а вже під час останньої зустрічі у Брюсселі фактично всі казали про необхідність нашого прискореного вступу в НАТО», – розповів Полторак у коментарі державному виданню «Урядовий кур’єр».

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За його словами, підтримка НАТО стала особливо відчутною після подій Керченської кризи 25 листопада 2018 року. Тоді російські силовики обстріляли три українські військові кораблі і захопили їх разом із екіпажем.

Востаннє Полторак відвідав саміт НАТО у Брюселі в липні 2018 року. Також протягом 2018 року він кілька разів зустрічався з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном у Києві й Лондоні.

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