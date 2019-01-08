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08 Січень 2019, Київ 06:57
Новини | Міжнародні

Корабель ВМС США прибув до румунського порту на Чорному морі

Маневри американських військових моряків поблизу порту Констанца в Румунії, 2015 рік

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Корабель ВІйськово-морських сил США USS Fort McHenry прибув 7 січня до порту Констанца на чорноморському узбережжі Румунії. Він є першим американським кораблем, що увійшов до Чорного моря після листопадових подій поблизу анексованого Росією українського Криму.

Очікується, що USS Fort McHenry перебуватиме в Констанці до 10 січня, після чого проведе спільні морські маневри з румунським фрегатом у територіальних і міжнародних водах.

25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Під час акції на захист військовополонених і політв’язнів Кремля, Київ, 17 грудня 2018 року
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Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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