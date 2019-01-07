Україна подала до Страсбурзького суду повну заяву проти Росії через полонених моряків

Україна подала до Європейського суду з прав людини повну міждержавну заяву проти Росії через порушення прав українських моряків, які перебувають у Москві як військовополонені, повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений Мін’юсту з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Хто весь Святвечір закінчує міждержавну заяву проти Росії щодо порушення прав українських моряків, ті Секретаріат уповноваженого з ЄСПЛ. Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня 2019 р. повноцінну заяву у справі № 55855/18», – написав він у фейсбуці.

«Уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків у ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 р., їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах Росії та притягнення до кримінальної відповідальності. Уряд України вважає, що при цьому були порушені ст.ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції», – зазначив Ліщина.

Ці статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Ради Європи стосуються порушень Росією права на життя, заборони катування, права на свободу та особисту недоторканність і права на справедливий суд і вимог до розгляду справи.

«Хлопці, ми пам’ятаємо про вас і робимо все, щоб повернути вас із полону!» – додав Іван Ліщина.

На цей час Україна має на розгляді в Європейському суді з прав людини п’ять міждержавних заяв проти Росії, пов’язаних із російською агресією у Криму і на сході України. Остання з них наразі, про яку згадав посадовець, – у зв’язку з захопленням Росією 24 українських військових моряків поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, – була зареєстрована в ЄСПЛ 29 листопада. Нині Україна подала повний текст своєї заяви.

25 листопада 2018 року російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Підконтрольні Москві суди у Криму взяли полонених під арешт на два місяці. Їх доставили з Криму до Росії, до Москви. Росія тривалий час не дозволяла відвідати їх українським консульським працівникам.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. Зокрема, президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що така зустріч не відбудеться, доки Росія не звільнить українських моряків і їхні кораблі. У Москві відповіли, що ці заяви нічого не змінять у долі моряків, за якими Росія не визнає статусу військовополонених.