Президент Франції знову закликав Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі – Париж

Президент Франції Емманюель Макрон у перебігу телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним знову закликав Росію негайно звільнити захоплених нею українських військовополонених моряків і їхні кораблі, повідомили в Єлисейському палаці.

«Щодо російсько-української кризи, президент Франції привітав досягнену 27 грудня домовленість про нове зобов’язання про припинення вогню і закликав дотримуватися її повністю і на постійно. Він також вимагав від Росії якнайшвидше звільнити затриманих українських моряків і повернути кораблі, захоплені в перебігу військово-морського інциденту 25 листопада в Керченській протоці», – мовиться в повідомленні про цю розмову з Парижа.

Також у перебігу розмови обговорювалася криза в Сирії.

Раніше 2 січня власну версію повідомлення про цю розмову оприлюднив Кремль. За цією версією, сторони продовжили «обмін думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці 25 листопада». При цьому в Москві повторили свою термінологію, в якій агресію Росії проти України називають «внутрішньоукраїнською кризою» чи й «громадянською війною в Україні», а воєнний напад на українських військових моряків у міжнародних водах, що став іще одним актом агресії, – «українською провокацією». Ніякої згадки про черговий заклик до Москви звільнити українських моряків у повідомленні Кремля немає.

Емманюель Макрон уже не раз закликав Росію негайно звільнити військовополонених українських моряків. Попереднього разу він виступив із таким закликом 28 грудня – у спільній заяві разом із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Того ж дня Меркель знову повторила цей заклик у телефонній розмові з Путіним. Москва 29 грудня відкинула ці вимоги, назвавши їх «неприйнятними», і стверджувала, ніби «російська сторона продовжує забезпечувати свободу судноплавства» в Керченській протоці.

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Підконтрольні Москві суди у Криму взяли полонених під арешт на два місяці. Їх доставили з Криму до Росії, до Москви. Росія тривалий час не дозволяла відвідати їх українським консульським працівникам.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. Зокрема, президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що така зустріч не відбудеться, доки Росія не звільнить українських моряків і їхні кораблі. У Москві відповіли, що ці заяви нічого не змінять у долі моряків, за якими Росія не визнає статусу військовополонених.