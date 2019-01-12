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12 Січень 2019, Київ 22:31
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У Парижі через вибух газу загинули 4 людини – відео

У Парижі через вибух газу загинули 4 людини – відео
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У центральному районі Парижа вранці 12 січня стався потужний вибух в одній із пекарень. В результаті вибуху загинули чотири людини: двоє пожежників і двоє цивільних осіб, десятки людей зазнали поранень, десятеро з них перебувають у вкрай важкому стані. Причиною вибуху був витік газу. В будинках, розташованих поруч, повитілали шибки, а в пекарні почалася пожежа. Були пошкоджені також кілька автомобілів, припаркованих поруч з будівлею. Жителів прилеглих будинків евакуювали. На місці увесь день працюють пожежники і поліцейські. (Відео Reuters)

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