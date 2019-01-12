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12 Січень 2019, Київ 16:30
Новини | Міжнародні

Внаслідок вибуху в булочній Парижа четверо людей загинули, 10 – у важкому стані

На місці вибуху в центрі Парижа

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У центральному районі Парижа вранці 12 січня стався потужний вибух в одній із булочних. За повідомленням міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, в результаті вибуху загинули чотири людини: двоє пожежників і двоє цивільних осіб, а десятеро людей перебувають у вкрай важкому стані (один з них – пожежник).

Раніше про загиблих не повідомляли, була інформація про поранених.

Інцидент стався в пекарні Hubert Boulangerie Pâtisserie, яка розташована на розі Rue de Trévise і Rue Sainte-Cécile в 9-му арондісмані Парижа.

За попередньою версією, причиною вибуху був витік газу.

Зараз на місці працюють приблизно 200 пожежників і 100 поліцейських.

Очевидці повідомляли, що в багатьох будинках, розташованих поруч, повитілало скло з вікон, а в булочній почалася пожежа. Були пошкоджені також кілька автомобілів, припаркованих поруч з будівлею.

Жителів прилеглих будинків евакуювали.

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