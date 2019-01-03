Музей Лувр у Парижі встановив рекорд відвідуваності в 2018 році

Музей Лувр у Парижі в 2018 році відвідала рекордна кількість людей – понад 10 мільйонів. Це на 25 відсотків більше, ніж у 2017 році, повідомили в музеї. На сьогоднішній день жоден музей світу не досягнув таких результатів, заявив директор Лувру Жан-Люк Мартінез.

Три чверті відвідувачів музею складають іноземці – в основному зі США і Китаю. Більшість тих, хто відвідує Лувр, віком до 30 років.

Попередній рекорд – 9,7 мільйона відвідувачів – був встановлений в 2012 році, коли в музеї відкрився відділ ісламського мистецтва і були організовані виставки, присвячені роботам Леонардо да Вінчі і Рафаеля.

За словами директора Лувру, збільшенню числа відвідувачів в минулому році сприяло відновлення зростання іноземного туризму в Париж, яке різко знизилося після низки терактів. Крім того, в музеї була проведена реконструкція, яка дозволяє обслуговувати більший потік відвідувачів.

Лувр вперше відкрився для публіки 10 серпня 1793 року під час Французької революції.