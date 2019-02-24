Російські гібридні сили 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинув один військовий – штаб ООС

Російські гібридні сили 23 лютого 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України загинув, повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

«23 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, було застосовано 8 разів із загальною витратою 44 мін калібру 120 і 82-мм. Також ворог вів вогонь по позиціях підрозділів наших військ з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув», – йдеться у зведенні штабу ООС у неділю вранці.

А в угрупованні «ДНР» заявили, що за минулу добу з боку українських військових було 9 обстрілів. Інше угруповання – «ЛНР», що діє на окупованій частині Луганщини, заявило про 7 обстрілів з боку українських підрозділів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.