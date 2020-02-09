Один український військовий поранений на Донбасі 9 лютого – ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 9 лютого, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили про п’ять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 9 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.