На Донеччині бойовика «ДНР» засудили до 10 років ув’язнення

Артемівський міськрайонний суд у Донецькій області засудив до тюремного ув’язнення жителя Макіївки, «який із власних ідеологічних та корисливих міркувань брав активну участь у протиправній діяльності незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Згідно обвинуваченням, 23-річний місцевий житель 17 липня 2014 року, перебуваючи на території окупованого Донецька, вступив до бригади «Кальміус» що входила, до збройного угруповання «ДНР». Він також був механіком водієм та командиром машини реактивного залпового вогню «Град». «Будучи озброєним автоматом Калашникова, брав участь у збройних протистояннях з українськими захисниками, зокрема – в районі міст Донецьк, Сніжне, Горлівка, а також у Новоазовському та Шахтарському районах», – проінформували у прокуратурі.

Бойовика затримали 17 лютого 2019 року під час операції ЗСУ поблизу Луганського Бахмутського району.

«Під час судових слухань обвинувачений своєї провини в інкримінованому злочині не визнав, намагаючись видати себе за цивільну особу, яка у темряві випадково натрапила до блокпост ЗСУ», – зазначили у прокуратурі.

Проте суд визнав обвинуваченого винним і засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.