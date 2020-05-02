Бойовики з початку доби 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, 1 військовий поранений – ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі дев’ять разів відкривали вогонь, в результаті обстрілів поранень зазнав один український військовослужбовець.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали в районі Хутора Вільний, Кримського, Оріхового, Південного та Авдіївки.

Водночас за минулу добу, кажуть у штабі, було зафіксовано 24 обстріли з боку бойовиків, троє українських військових зазнали поранень.

Бойовики на своїх ресурсах звинувачують українських військових в обстрілі напередодні окупованого Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.