Філашкін: на Донеччині через атаки РФ загинули чотири людини загинули, ще п’ятеро – поранені

Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів на Донеччині щонайменше чотири людини загинули, ще п’ятеро – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровську, який вночі та вранці зазнав російських атак, загинули дві людини, ще двоє поранені, пошкоджено будинок.

Філашкін також повідомив, що вранці Слов'янськ зазнав російського обстрілу із «Торнадо-С» – загинула людина, 3 поранені. Через удар РФ, за його словами, зруйновані дві адмінбудівлі, два підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



